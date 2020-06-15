2020-06-15T19:35:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Евровидения-2021 состоится! Известны даты проведения

Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2021» пройдут в нидерландском Роттердаме 18 и 20 мая 2021 года, финал состоится 22 мая
Сергей Диндиков
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Для главного песенного первенства Европы в следующем году будет выделен в концертный зал Ahoy. Скрин с сайта eurovision.tvДля главного песенного первенства Европы в следующем году будет выделен в концертный зал Ahoy. Скрин с сайта eurovision.tv
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В мае на официальном сайте песенного конкурса «Евровидение» появилась информация о следующем его проведении. Так, стало известно, что конкурс уже «Евровидение-2021» пройдет в нидерландском Роттердаме.

15 июня стали известны даты проведения конкурса. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая 2021 года. Финал же пройдёт 22 мая.

Для главного песенного первенства Европы в следующем году будет выделен в концертный зал Ahoy.

Ранее мы писали, что из-за эпидемиологической ситуации в мире ежегодный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году состоялось в формате онлайн-концертов.

Беларусь представит группа VAL с песней «Да відна» на белорусском языке.

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"Да вiдна, да вiдна засталася не адна". От нашей страны на «Евровидение» едет песня на белорусском языке!

И жюри и зрители дали VAL второе место. Но по сумме голосов дуэт победил. (подробности).

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