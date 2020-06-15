Лукашенко наградил посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины

Посол удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией

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15 июня Александр Лукашенко подписал указ о награждении Чрезвычайного и полномочного посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины, За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией его удостоили этой награды, сообщили в пресс-службе главы государства.

9 мая Йозеф Мигаш посетил на парад Победы в Минске. После празднования, из-за конфликта со своим МИДом, ему пришлось уйти в отставку. Эту ситуацию Лукашенко назвал «международным скандалом». В своё время он через Мигаша передавал, президенту Словакии, «чтобы следующий посол после Вас был такой, как Вы».

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