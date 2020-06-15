2020-06-15T22:35:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Для борьбы с коронавирусом Канада направит в Беларусь гуманитарную помощь

Об этом договорились по телефону министр иностранных дел Беларуси с министром иностранных дел Канады
Сергей Диндиков
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Сторонами было обсуждено дальнейшее развитие двусторонних контактов, экономического диалога, взаимодействия в рамках международных организаций. ФОТО: canada.byСторонами было обсуждено дальнейшее развитие двусторонних контактов, экономического диалога, взаимодействия в рамках международных организаций. ФОТО: canada.by
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15 июня состоялся разговор по телефону министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщает сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Сторонами было обсуждено дальнейшее развитие двусторонних контактов, экономического диалога, взаимодействия в рамках международных организаций. Ими был произведён обмен информацией, какие предпринимаются в странах меры для противодействия распространения коронавируса. Для борьбы с COVID-19 Канада направит в Беларусь гуманитарную помощь. С нашей стороны Макей поблагодарил за этот жест доброй воли канадскую сторону.

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Для борьбы с коронавирусом Канада направит в Беларусь гуманитарную помощь
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