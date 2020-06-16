В Минске автомобиль сбил пешехода, который был в нетрезвом состоянии

В Минске автомобиль сбил пешехода в нетрезвом виде. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Он жив. Но с травмами доставлен в больницу

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что в понедельник, 15 июня, в Минске автомобиль сбил пешехода в нетрезвом состоянии.

«Как удалось выяснить сотрудникам, водитель автомобиля «Форд» двигался по улице Притыцкого со стороны Неманской. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте», - отметили в УГАИ ГУВД.

Пешеход с полученными травмами доставлен в больницу.

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