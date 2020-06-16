Фотофакт. Вы только посмотрите: в Минске появилось новое граффити с белорусским писателем

Граффити с белорусским писателем появилось в Минске. Фото: t.me/minsk_new

На нем изображен белорусский писатель Кузьма Чорны

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В Телеграм-канале Минского горисполкома сообщили, что в Минске появилось новое граффити.

«Новое граффити решили приурочить к 120-летию со дня рождения Кузьмы Чорного», - рассказали в Минском горисполкоме.

Портрет белорусского писателя украшает дом 31 на одноименной улице.

Как сообщает tut.by, автором граффити выступила команда Zadelo. Почему был выбран именно Кузьма Чорны? Идею создания нового арт-объекта подсказал житель дома. Граффити будет закончено уже на днях.

Авторы рассказали, что в скором времени подобные граффити украсят регионы.

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