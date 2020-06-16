Фотофакт. Вы только посмотрите: в Минске появилось новое граффити с белорусским писателем
В Телеграм-канале Минского горисполкома сообщили, что в Минске появилось новое граффити.
«Новое граффити решили приурочить к 120-летию со дня рождения Кузьмы Чорного», - рассказали в Минском горисполкоме.
Портрет белорусского писателя украшает дом 31 на одноименной улице.
Как сообщает tut.by, автором граффити выступила команда Zadelo. Почему был выбран именно Кузьма Чорны? Идею создания нового арт-объекта подсказал житель дома. Граффити будет закончено уже на днях.
Авторы рассказали, что в скором времени подобные граффити украсят регионы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Это прорыв!» Новый мурал на Каменной горке в Минске признан лучшим граффити в мире
Граффити «Лічбавы свет» - победитель ноября в конкурсе международного сообщества стрит-арта Street Art Cities (подробности).
«Вдохновился достижениями в сфере IT». В Минске появилось новое граффити от австралийского художника
Моделью для рисунка стал 12-летний столичный школьник (подробности).