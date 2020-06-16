Тихановская рассказала, что 100 тысяч подписей, которые необходимы для регистрации, она собрала
Как сообщает портал tut.by, Светлана Тихановская заявила, что собрала 100 тысяч подписей.
Самое главное сейчас, по словам Тихановской, «успеть объехать города и сдать собранные подписи в избирательные комиссии». Светлана добавила, что сделать это будет «непросто из-за оказываемого давления».
Напомним, что на данный момент Лукашенко собрал 1,5 миллиона подписей, у экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико - 335 тысяч подписей, у Валерия Цепкало - 180 тысяч подписей.
Сбор подписей за потенциальных кандидатов заканчивается 19 июня.
Выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
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