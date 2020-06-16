Тихановская рассказала, что 100 тысяч подписей, которые необходимы для регистрации, она собрала

Тихановская рассказала, что 100 тысяч подписей для регистрации она собарала. Фото: naviny.by

По словам Тихановской, сейчас важно успеть подать подписи в избиркомы

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Как сообщает портал tut.by, Светлана Тихановская заявила, что собрала 100 тысяч подписей.

Самое главное сейчас, по словам Тихановской, «успеть объехать города и сдать собранные подписи в избирательные комиссии». Светлана добавила, что сделать это будет «непросто из-за оказываемого давления».

Напомним, что на данный момент Лукашенко собрал 1,5 миллиона подписей, у экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико - 335 тысяч подписей, у Валерия Цепкало - 180 тысяч подписей.

Сбор подписей за потенциальных кандидатов заканчивается 19 июня.

Выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

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