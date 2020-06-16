За сутки платный тест на COVID-19 в Витебске сдали 100 человек

Мазок берут только у тех, кто выезжает за границу - нужно предъявить билет

Изменить размер текста: A A

Тест на коронавирус методом ПЦР в Витебской городской центральной поликлинике можно сдать с 15 июня. Для этого нужно заранее записаться по телефону и прийти в будний день с 8 до 12. Результаты можно получить на следующий день с 8 утра. Мазки берут только у тех, кто едет в другую страну. Сертификат об отсутствии инфекции у белорусов на сегодня требуют Украина и Египет. За сутки такой тест сделали 100 человек, рассказали в эфире телеканала СТВ.

Как рассказал главврач Витебской городской центральной поликлиники Станислав Титович, некоторые люди обращаются за тестом уже сейчас, хотя поездка планируется в августе. Так делать не стоит: такой тест при пересечении границы должен быть свежим, сделанным за два дня до поездки.

А вот экспресс-тесты на антитела доступны всем желающим, их можно сделать в Витебском областном диагностическом центре. Результат будет известен уже через 15 минут.

Исследования там проводят в будний день с 8.00 до 15.00. Записаться можно по телефонам 8 (0212) 42-55-54, 8 (0212) 42-63-69 или на сайте центра. Возьмите с собой паспорт, он пригодится и при получении результатов. Для белорусов такой тест стоит 21,8 рубля, для иностранцев - 37,8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родители звонят, спрашивают, как их дети. А эти дети людей спасают»: сходили в поликлинику, где проводят экспресс-тесты на коронавирус, и испытали их на себе

Главный врач минской поликлиники рассказала, кому именно, как и когда проводят тесты. А мы увидели весь процесс - от забора крови до центрифуги и заветных полосочек [много фото]. (Читать далее)

«Большинство медиков работает с бессимптомным коронавирусом, иначе некому будет». Поликлиники Беларуси начали делать платные тесты на антитела

Но застать тесты в свободной продаже не так просто. Мы узнали, почему их не хватает, проверили тест сами и узнали, кому делают в первую очередь. (Читать далее)