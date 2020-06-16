2020-06-16T09:51:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус, зафиксированный в Пекине, может быть заразнее обнаруженного в Ухане

В Пекине 15 июня зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В Пекине зафиксированы новые случаи коронавируса. Фото: pixabay.comВ Пекине зафиксированы новые случаи коронавируса. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Как сообщает агентство РИА-Новости, коронавирус, который зафиксировали в Пекине, может быть заразнее, чем в Ухане. Об этом рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

«За время эволюции инфицированность от вируса может либо усиливаться, либо ослабевать. На мой взгляд, коронавирус, который выявили в Пекине, заразнее, чем обнаруженный в Ухане», - подчеркнул вирусолог.

По словам Ян Чжаньцю, новые вспышки коронавируса и его штаммы могут сильно замедлить процесс создания вакцины.

Напомним, что в Беларуси за прошедшие сутки было зафиксировано 700 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 обнаружили у более 54 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки платный тест на COVID-19 в Витебске сдали 100 человек

Мазок берут только у тех, кто выезжает за границу - нужно предъявить билет (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24