Коронавирус, зафиксированный в Пекине, может быть заразнее обнаруженного в Ухане

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Как сообщает агентство РИА-Новости, коронавирус, который зафиксировали в Пекине, может быть заразнее, чем в Ухане. Об этом рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

«За время эволюции инфицированность от вируса может либо усиливаться, либо ослабевать. На мой взгляд, коронавирус, который выявили в Пекине, заразнее, чем обнаруженный в Ухане», - подчеркнул вирусолог.

По словам Ян Чжаньцю, новые вспышки коронавируса и его штаммы могут сильно замедлить процесс создания вакцины.

Напомним, что в Беларуси за прошедшие сутки было зафиксировано 700 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 обнаружили у более 54 тысяч человек.

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