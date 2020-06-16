«Белавиа» возобновляет полеты в Стамбул

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Об этом сообщили в аккаунте авиаперевозчика в Фейсбуке. С 16 июня полеты в Стамбул возобновляются. При этом все пассажиры старше 2 лет должны быть в масках в аэропорту и на борту самолета. Дети до 12 лет могут носить маску или бандану. Людям, которым по состоянию здоровья нельзя носить маску долгое время, могут использовать защитные щитки для лица. Но для подтверждения такого заболевания им нужно иметь при себе медицинское заключение.

В качестве ручной клади в салон можно пронести дамские сумки, небольшие мужские сумки, ноутбуки и сумки для переноски детей.

Перемещаться по салону во время полета запрещается, можно только сходить в туалет. Питание для пассажиров будут предоставлять по очереди, чтобы соблюдать дистанцию между пассажирами, которые одновременно сняли маски.