В инициативной группе Бабарико сообщили, что в избирательные комиссии уже подано 120 тысяч подписей
Как сообщает БелаПАН, в инициативной группе Бабарико рассказали, что в избирательные комиссии уже подано 120 тысяч подписей.
Необходимый минимум для регистрации кандидата - 100 тысяч подписей.
Всего за экс-главу «Белгазпромбанка», на данный момент, удалось собрать 335 тысяч подписей.
Напомним, что за действующего президента Александр Лукашенко собрали 1,5 миллиона подписей, за Валерия Цепкало – 180 тысяч подписей. Тихановской также удалось собрать необходимое число подписей для регистрации. А вот Наталья Кисель, как стало известно вчера, снялась с предвыборной кампании.
Сбор подписей за кандидатов завершится 19 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лидия Ермошина: «Это самые тяжелые президентские выборы даже в самом начале».
По мнению руководителя ЦИК, ее должны защищать феминистки. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»