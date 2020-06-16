2020-06-16T10:37:03+03:00
Общество
КП Беларусь

В инициативной группе Бабарико сообщили, что в избирательные комиссии уже подано 120 тысяч подписей

Всего Бабарико удалось собрать, на данный момент, 335 тысяч подписей
ИННА КОРСАК
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Члены инициативной группы Бабарико рассказали, что уже подали в избиркомы 120 тысяч подписей. Фото: kyky.orgЧлены инициативной группы Бабарико рассказали, что уже подали в избиркомы 120 тысяч подписей. Фото: kyky.org
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Как сообщает БелаПАН, в инициативной группе Бабарико рассказали, что в избирательные комиссии уже подано 120 тысяч подписей.

Необходимый минимум для регистрации кандидата - 100 тысяч подписей.

Всего за экс-главу «Белгазпромбанка», на данный момент, удалось собрать 335 тысяч подписей.

Напомним, что за действующего президента Александр Лукашенко собрали 1,5 миллиона подписей, за Валерия Цепкало – 180 тысяч подписей. Тихановской также удалось собрать необходимое число подписей для регистрации. А вот Наталья Кисель, как стало известно вчера, снялась с предвыборной кампании.

Сбор подписей за кандидатов завершится 19 июня.

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