В инициативной группе Бабарико сообщили, что в избирательные комиссии уже подано 120 тысяч подписей

Члены инициативной группы Бабарико рассказали, что уже подали в избиркомы 120 тысяч подписей. Фото: kyky.org

Всего Бабарико удалось собрать, на данный момент, 335 тысяч подписей

Изменить размер текста: A A

Как сообщает БелаПАН, в инициативной группе Бабарико рассказали, что в избирательные комиссии уже подано 120 тысяч подписей.

Необходимый минимум для регистрации кандидата - 100 тысяч подписей.

Всего за экс-главу «Белгазпромбанка», на данный момент, удалось собрать 335 тысяч подписей.

Напомним, что за действующего президента Александр Лукашенко собрали 1,5 миллиона подписей, за Валерия Цепкало – 180 тысяч подписей. Тихановской также удалось собрать необходимое число подписей для регистрации. А вот Наталья Кисель, как стало известно вчера, снялась с предвыборной кампании.

Сбор подписей за кандидатов завершится 19 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лидия Ермошина: «Это самые тяжелые президентские выборы даже в самом начале».

По мнению руководителя ЦИК, ее должны защищать феминистки. (подробности)