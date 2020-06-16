2020-06-16T10:50:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Позволяет снизить аварийность с погибшими на 43%». ГАИ инициирует обязательную установку ограждений на магистралях

Недавно об этом высказался президент
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Такие ограждения позволяют предотвратить аварииТакие ограждения позволяют предотвратить аварииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон подчеркнул, что дорожные ограждения - одна из мер, которая препятствует возникновению ДТП.

- Сегодня отсутствуют критерии по устройству дорожных ограждений в населенных и вне населенных пунктов в зависимости от уровня аварийности или потенциальной опасности возникновения ДТП, - цитирует представителя ГАИ «СБ. Беларусь сегодня». - Мы планируем выступить с инициативой по внесению обязательной установки ограждений, препятствующих выезду на полосу встречного движения, для автомобильных дорог первой категории и по условиям обеспечения безопасности движения.

По информации международных источников, добавил Александр Занимон, установка таких ограждений позволяет снизить аварийность с погибшими на 43%.

Напомним, недавно Лукашенко и Носкевич согласовали строительство ограждений между встречными полосами на магистралях.

- Президент согласен с тем, что надо принимать меры, возможно, даже по изменению законодательства, касающегося технических условий, строительных норм и правил, - рассказал председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич об итогах обсуждения с президентом резонансных ДТП с большим количеством погибших. Частая причина таких аварий - обгон с выездом на полосу встречного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подробности аварии под Боровлянами: «Мама и бабушка Юли, которая ехала за рулем, погибли»

Еще шесть человек в лобовом столкновении «Шкоды» и «Лэнд Ровера» получили травмы (Читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президентские выборы в Беларуси в 2020 году пройдут почти на 6000 избирательных участках
Видеофакт. Светлана Тихановская заявила об угрозах в ее адрес: «Страшно за детей!»
В Полоцке водитель зацепил велосипедиста и уехал: тот умер в больнице Дело скоро поступит в суд
Из-за 20-летнего бесправника в аварии в Октябрьском районе погиб его родной брат-пассажир
Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой
Во вторник, 16 июня, в Минске разыграют 100 тысяч рублей!
Коронавирус прогрессирует: жену Владимира Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией
Погода в Беларуси 16 июня: грозы, сильные ливни и до +30
Лукашенко на встрече с активом Гродненской области: «У нас не предвыборное совещание»
Лукашенко про борьбу с коронавирусом: «Дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 миллионов»
«Заразились 33 подопечных, 4 работника». В Макановичском доме-интернате для престарелых – коронавирус
Прогноз на неделю в Беларуси: Parimatch обещает максимальное потепление
Лукашенко видит перспективы для экономического развития страны: «Нужно только побыстрее выйти из этой пандемии»
«Позволяет снизить аварийность с погибшими на 43%». ГАИ инициирует обязательную установку ограждений на магистралях
В инициативной группе Бабарико сообщили, что в избирательные комиссии уже подано 120 тысяч подписей
«Белавиа» возобновляет полеты в Стамбул
Коронавирус, зафиксированный в Пекине, может быть заразнее обнаруженного в Ухане
За сутки платный тест на COVID-19 в Витебске сдали 100 человек
Тихановская рассказала, что 100 тысяч подписей, которые необходимы для регистрации, она собрала
В галерее «Белгазпромбанка» вместо картин на стенах появились пустые рамы с QR-кодами
Фотофакт. Вы только посмотрите: в Минске появилось новое граффити с белорусским писателем
В Минске автомобиль сбил пешехода, который был в нетрезвом состоянии
Для борьбы с коронавирусом Канада направит в Беларусь гуманитарную помощь
Лукашенко наградил посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины
Глава Минобороны Беларуси посетит парад в Москве