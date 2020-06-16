«Позволяет снизить аварийность с погибшими на 43%». ГАИ инициирует обязательную установку ограждений на магистралях

Недавно об этом высказался президент

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Заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон подчеркнул, что дорожные ограждения - одна из мер, которая препятствует возникновению ДТП.

- Сегодня отсутствуют критерии по устройству дорожных ограждений в населенных и вне населенных пунктов в зависимости от уровня аварийности или потенциальной опасности возникновения ДТП, - цитирует представителя ГАИ «СБ. Беларусь сегодня». - Мы планируем выступить с инициативой по внесению обязательной установки ограждений, препятствующих выезду на полосу встречного движения, для автомобильных дорог первой категории и по условиям обеспечения безопасности движения.

По информации международных источников, добавил Александр Занимон, установка таких ограждений позволяет снизить аварийность с погибшими на 43%.

Напомним, недавно Лукашенко и Носкевич согласовали строительство ограждений между встречными полосами на магистралях.

- Президент согласен с тем, что надо принимать меры, возможно, даже по изменению законодательства, касающегося технических условий, строительных норм и правил, - рассказал председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич об итогах обсуждения с президентом резонансных ДТП с большим количеством погибших. Частая причина таких аварий - обгон с выездом на полосу встречного движения.

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