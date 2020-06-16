КП Беларусь
Лукашенко видит перспективы для экономического развития страны: «Нужно только побыстрее выйти из этой пандемии»
Президент совершает рабочую поездку в Гродно
Лукашенко 16 июня совершает рабочую поездку в Гродно. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко видит перспективы для экономического развития страны.
«Надо только побыстрее выйти из этой пандемии. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси», - подчеркнул Лукашенко.
Президент также напомнил, что экономика нашей страны ориентирована на экспорт.
Лукашенко отметил, что в этом году погодные условия складываются лучшим образом. С его слов, он «только с детства помнит такую погоду, когда грозы, хорошие дожди».
И добавил, что нужно особое внимание уделить заготовке кормов и хорошо подготовиться в оборке овощей и хлеба.
Лукашенко 16 июня приехал с рабочей поездкой в Гродно.
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