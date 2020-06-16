Лукашенко видит перспективы для экономического развития страны: «Нужно только побыстрее выйти из этой пандемии»

Изменить размер текста: A A

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко видит перспективы для экономического развития страны.

«Надо только побыстрее выйти из этой пандемии. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси», - подчеркнул Лукашенко.

Президент также напомнил, что экономика нашей страны ориентирована на экспорт.

Лукашенко отметил, что в этом году погодные условия складываются лучшим образом. С его слов, он «только с детства помнит такую погоду, когда грозы, хорошие дожди».

И добавил, что нужно особое внимание уделить заготовке кормов и хорошо подготовиться в оборке овощей и хлеба.

Лукашенко 16 июня приехал с рабочей поездкой в Гродно.