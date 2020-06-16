«Заразились 33 подопечных, 4 работника». В Макановичском доме-интернате для престарелых – коронавирус

В доме интернате живет 326 человек - это инвалиды, пожилые люди, которые нуждаются в уходе

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Руководитель дома-интерната Михаил Астапенко рассказал «Гомельскай праўдзе», что всего в учреждении живет 326 человек - это инвалиды, пожилые люди, которые нуждаются в уходе. Он подтвердил, что заболевшие действительно есть: заразились 33 подопечных, 4 работника. Руководитель считает ситуацию контролируемой.

- Поэтому было организовано ежедневное дежурство врача дома-интерната совместно с врачом центральной районной больницы даже в выходные. При необходимости пациентов госпитализируют.

Посещения родственников, представителей общественных организаций и волонтеров сейчас отменены. С 1 мая сотрудники работают вахтовым методом: они живут в доме-интернате 14 дней. Перед тем, как приступить к работе, персонал тестируют на «ковид». Подопечным и работникам трижды в день меряют температуру.

- Разработали так называемые карты маршрутизации для каждого сотрудника, чтобы исключить в учреждении пересечение потоков. Для персонала организованы санитарные пропускные пункты, есть карантинные зоны.

Михаил Астапенко говорит, что средствами спецзащиты дом-интернат обеспечен. Несколько предприятий оказали им помощь.

Если выявляют коронавирус, доплачивают всем, кто обслуживал и лечил заболевших. Врачам - 1500 рублей, среднему медицинскому персоналу - 1300, санитарам - 900 при условии отработки норматива часов. Сумма меняется в зависимости от количества выработанного времени: больше часов - больше доплата, и наоборот. На такие выплаты могут рассчитывать сотрудники, которые работали 169 часов в месяц. За работу с вахтовым режимом (без выявления COVID-19) предусмотрены другие суммы: врачам при выработке всех часов заплатят 500 рублей, медсестрам - 400, поварам и санитарам - 250.