2020-06-16T11:43:37+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко про борьбу с коронавирусом: «Дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 миллионов»

Президент отметил, что белорусским опытом заинтересовались в мире
ИННА КОРСАК
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Лукашенко с рабочей поездкой приехал в Гродно. Фото: belta.byЛукашенко с рабочей поездкой приехал в Гродно. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко рассказал, что в мире заинтересовались белорусским опытом по борьбе с коронавирусом.

«В мире посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 миллионов», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что именно белорусский опыт может стать достоянием всего мира. И добавил, что в мире должны смотреть на то, как работают в Беларуси.

"Такая ситуация. Ни в коем случае нельзя расслабляться", - отметил Лукашенко.

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