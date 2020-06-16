Лукашенко про борьбу с коронавирусом: «Дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 миллионов»
Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко рассказал, что в мире заинтересовались белорусским опытом по борьбе с коронавирусом.
«В мире посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 миллионов», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что именно белорусский опыт может стать достоянием всего мира. И добавил, что в мире должны смотреть на то, как работают в Беларуси.
"Такая ситуация. Ни в коем случае нельзя расслабляться", - отметил Лукашенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лукашенко видит перспективы для экономического развития страны: «Нужно только побыстрее выйти из этой пандемии».
Президент совершает рабочую поездку в Гродно. (подробности)
«Восстановить дом или построить «будку». Лукашенко поручил упростить условия для приобретения загородных участков.
Об этом он заявил 12 июня на совещании по вопросам развития ЖКХ. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»