Лукашенко на встрече с активом Гродненской области: «У нас не предвыборное совещание»
Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко проводит встречу с активом Гродненской области.
«У нас не предвыборное совещание. Просто ситуация в стране складывается таким образом, что она нуждается в конкретном разъяснении, пояснении, прежде всего для актива страны", - подчеркнул Лукашенко.
Он также напомнил, что подобная встреча проводилась, когда он приезжал в Могилев.
Президент отметил, что ему всегда приятно приезжать на Гродненщину. И добавил, что «это прекрасная земля, самое удобное место для жизни в нашей стране».
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