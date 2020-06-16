Погода в Беларуси 16 июня: грозы, сильные ливни и до +30

Если вы дома – выключите все электроприборы, закройте окна и дымоходы, советует МЧС. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Во вторник, 16 июня с 12 до 18 часов почти по всей стране ожидаются грозы, сильные ливни, шквалистый ветер, предупреждает Белгидромет. При этом будет жарко: например, в Гомельской области будет до 30-32 тепла.

Грозы не обойдут и Минск: местами по городу пройдут сильные ливни.

Как вести себя в грозу?

Чтобы вас не ударило молнией, если вы находитесь на открытом пространстве, не прячьтесь под высокими деревьями. Лучше лечь на землю или сесть в сухую яму, пригнув голову. Если вы с друзьями, присядьте на корточки, не прикасаясь друг к другу. Ни в коем случае нельзя бегать и купаться! Если вы едете на мотоцикле или велосипеде, остановитесь и отойдите метров на 30 от него. Если едете на авто - остановитесь, закройте окна и пережидайте грозу в салоне. Нельзя разговаривать по телефону, если вы дома - выключите все электроприборы, закройте окна и дымоходы и не топите печь, советует МЧС.

Если человека все же ударило молнией, до приезда врачей надо раздеть его, облить голову холодной водой и обернуть тело мокрой холодной тканью. Если человек без сознания, сделайте ему искусственное дыхание «рот в рот».

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