2020-06-16T12:24:47+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Коронавирус прогрессирует: жену Владимира Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией

Из-за подтвержденного «ковида» у супруги на особый режим перешел и украинский президент
Надежда БУТОВИЧ
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Врачи оценивают состояние здоровья Елены Зеленской как средне тяжелое, пока она не помещена на ИВЛ. Фото: Instagram @olenazelenska_official.Врачи оценивают состояние здоровья Елены Зеленской как средне тяжелое, пока она не помещена на ИВЛ. Фото: Instagram @olenazelenska_official.
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Четыре дня назад, 12 июня, на личной странице в Инстаграме у Елены Зеленской появился пост о том, что у нее подтвердился коронавирус. Первая леди Украины сообщила, что подтвержденный коронавирус для нее оказался неожиданной новостью, мол, и она, и вся семья соблюдали все правила: маски, перчатки, минимум контактов.

- Сразу же скажу, что я чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолировано ото всех членов семьи. Владимир и дети так же прошли тестирование (Прим.: на коронавирус), у них отрицательные результаты, - написала Зеленская.

Но спустя несколько дней состояние здоровья жены украинского лидера ухудшилось, 16 июня ей потребовалась госпитализация, сообщило агентство УНН со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

- Елена Зеленская госпитализирована в одну из больниц Киева. Подтвержденный диагноз первой леди: COVID-19 и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, стабильное, она не находится на ИВЛ, - уточнили информацию о состоянии здоровья жены Зеленского в пресс-службе.

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