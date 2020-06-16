Коронавирус прогрессирует: жену Владимира Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией

Врачи оценивают состояние здоровья Елены Зеленской как средне тяжелое, пока она не помещена на ИВЛ. Фото: Instagram @olenazelenska_official.

Из-за подтвержденного «ковида» у супруги на особый режим перешел и украинский президент

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Четыре дня назад, 12 июня, на личной странице в Инстаграме у Елены Зеленской появился пост о том, что у нее подтвердился коронавирус. Первая леди Украины сообщила, что подтвержденный коронавирус для нее оказался неожиданной новостью, мол, и она, и вся семья соблюдали все правила: маски, перчатки, минимум контактов.

- Сразу же скажу, что я чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолировано ото всех членов семьи. Владимир и дети так же прошли тестирование (Прим.: на коронавирус), у них отрицательные результаты, - написала Зеленская.

Но спустя несколько дней состояние здоровья жены украинского лидера ухудшилось, 16 июня ей потребовалась госпитализация, сообщило агентство УНН со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

- Елена Зеленская госпитализирована в одну из больниц Киева. Подтвержденный диагноз первой леди: COVID-19 и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, стабильное, она не находится на ИВЛ, - уточнили информацию о состоянии здоровья жены Зеленского в пресс-службе.

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