Во вторник, 16 июня, в Минске разыграют 100 тысяч рублей!

Может быть, повезет именно вам?

Обладателя главного приза определит Александр Романьков — олимпийский чемпион и многократный чемпион мира в фехтовании на рапире

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Уже сегодня, 16 июня, состоится розыгрыш суперпризов 143 тура игры «Удача в придачу!». Победителей ждут крупные суммы - 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей!

Разыграть призы поможет Александр Романьков - олимпийский чемпион и многократный чемпион мира в фехтовании на рапире, заслуженный мастер спорта СССР. Шанс стать победителем есть у всех покупателей магазинов «Евроопт» и дискаунтеров «Хит!», а также онлайн-гипермаркета «Е-доставка», которые получили игровые коды с 18 мая по 14 июня.

Наблюдать за розыгрышем можно в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало - в 18.20.

Главных счастливчиков этого тура определят в столичном гипермаркете «Евроопт» по адресу ул. Казимировская, 6.

Кстати, с начала 143 тура состоялось уже 7 розыгрышей - участникам игры досталось более 7 000 различных денежных призов.

Может быть, сегодня повезет именно вам? Желаем удачи!