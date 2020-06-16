2020-06-16T12:56:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой

Жители государств из этого списка смогут приехать в Литву только в исключительном случае
Полина СВЕТЛОВА
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Даже получив разрешение на въезд в Литву, белорусы должны будут 14 дней находиться в изоляцииДаже получив разрешение на въезд в Литву, белорусы должны будут 14 дней находиться в изоляцииФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Литовский Минздрав утвердил список стран, где за последние две недели уровень заболевания COVID-19 оказался выше 25 случаев на 100 000 жителей. Список будут обновлять каждую неделю, пишет Delfi.lt. Жители стран из этого списка смогут въехать в Литву только в исключительном случае. Но, даже получив разрешение на въезд, они должны будут 14 дней находиться на изоляции.

Люди, которые вернулись из этих стран в Литву, тоже должны будут изолироваться на две недели. Их также ждет регистрация в Национальном центре общественного здравоохранения - они должны будут предоставить свои данные специалистам.

Кроме Беларуси в список попали в том числе Россия, Азербайджан, Швеция, США.

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