Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой
Литовский Минздрав утвердил список стран, где за последние две недели уровень заболевания COVID-19 оказался выше 25 случаев на 100 000 жителей. Список будут обновлять каждую неделю, пишет Delfi.lt. Жители стран из этого списка смогут въехать в Литву только в исключительном случае. Но, даже получив разрешение на въезд, они должны будут 14 дней находиться на изоляции.
Люди, которые вернулись из этих стран в Литву, тоже должны будут изолироваться на две недели. Их также ждет регистрация в Национальном центре общественного здравоохранения - они должны будут предоставить свои данные специалистам.
Кроме Беларуси в список попали в том числе Россия, Азербайджан, Швеция, США.
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