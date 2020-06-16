Из-за 20-летнего бесправника в аварии в Октябрьском районе погиб его родной брат-пассажир

Неопытный водитель не справился с управлением на мокрой из-за дождя дороге

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Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе на Гомельщине в минувший понедельник, 15 июня. Подробности сообщила пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла на трассе местного назначения Н4253, соединяющей Дербин и Корму.

- В ночное время, около 02.30 часов на 16-ом километре автодороги с управлением не справился молодой человек за рулем «Фольксвагена Пассата». У 20-летнего водителя не было права садиться за руль. Дорожные условия усугубил сильный дождь: бесправник превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего на закруглении дороги машина съехала на обочину, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась, - сообщили в пресс-службе.

Нарушителя до смертельной аварии несколько раз привлекали к ответственности за езду без прав. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Кроме водителя-бесправника в «Пассате» еще ехал его 29-летний брат, пассажира выбросило через левое стекло задней двери и придавило машиной. Мужчина скончался в машине «скорой» по дороге в больницу.

- Ранее 20-летний бесправник уже дважды привлекался сотрудниками ГАИ к административной ответственности за езду без права управления авто, - уточнили правоохранители.

Проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

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