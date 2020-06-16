Видеофакт. Светлана Тихановская заявила об угрозах в ее адрес: «Страшно за детей!»
Во вторник, 16 июня, возможная кандидат на президентский пост Светлана Тихановская находилась в Гомеле. Она пришла, чтобы начать сдачу подписей, собранных в поддержку своей кандидатуры, но остановилась буквально на пороге административного здания - ей позвонили. Звонок оказался не из приятных, по словам Тихановской, ей позвонили с угрозами.
Текст видео-признания Тихановской мы публикуем ниже. Вот, что она рассказала:
- На пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей. С условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба, думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Хочу сказать, что если бы Сергей был на свободе, он бы сказал не сдаваться, - пояснила Тихановская. В ролике вид у активистки растерянный, в конце видео, заговорив о задержанном муже Сергее Тихановском, она не смогла сдержать слезы.
Напомним, недавно Светлана Тихановская официально сообщила, что ею собраны необходимые 100 тысяч подписей. И она с командой инициативных групп поедет по регионам, сдавать в районные избиркомы документы.
Немного успокоившись после заявления, Тихановская рассказала присутствующим в Гомеле журналистам детали прозвучавшего «предупреждения».
- Страшно за детей… Возможно это запугивание, возможно это какой-то глупый человек так сделал. Я не знаю, - сделала выводы возможный кандидат.
Тихановскую предупредили, что ее могут посадить, а детей забрать, если она подаст в избиркомы собранные за нее подписи.Павел МИЦКЕВИЧ
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