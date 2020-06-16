В Полоцке водитель зацепил велосипедиста и уехал: тот умер в больнице Дело скоро поступит в суд

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33-летнего водителя «Опеля» обвиняют в оставлении в опасности. Прокуратура Витебской области направила это дело в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 9 августа прошлого года. Водитель «Опеля» ехал в городе со скоростью около 78,6 км/ч. В районе дома № 95 по улице Ленинградской он задел 16-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на встречную полосу. Следствие считает, что водитель не мог предотвратить наезд. Парень на велосипеде получил тяжелые травмы. Водитель «Опеля» уехал с места ДТП, не оказал помощь пострадавшему, не вызвал скорую помощь.

Парня нашли на дороге другие водители, они отвезли его в больницу. Через несколько месяцев молодой человек скончался от полученных травм.