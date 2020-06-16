Президентские выборы в Беларуси в 2020 году пройдут почти на 6000 избирательных участках

ЦИК заявил о 5767 участках для голосования, открытых в Беларуси и за ее пределами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ЦИК сообщили данные о созданных участках для голосования в республике и за ее пределами

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Президентские выборы в Беларуси, назначенные на воскресенье, 9 августа 2020 года, пройдут уже совсем скоро. До дня выборов осталось 54 дня - меньше двух месяцев. И ЦИК продолжает подготовку, сообщив на официальном сайте о созданных 5 тысячах 767 участках для голосования.

- Больше всего участков для голосования образовано на Гомельщине - 997 участков. За ней по количеству участков расположились Минщина - 992 участка, Брестчина - 910, Витебщина - 750, Могилевская область - 731 и Гродненщина - 656 участков для голосования. В Минске проголосовать можно будет на одном из 687 образованных участка, - проинформировал ЦИК.

Также в Центризбиркоме сообщили, что за границей будут принимать голоса за кандидатов президенты на 44 участках . Проголосовать смогут отдыхающие в санаториях или пациенты в больницах, где создан 231 участок. А в армии - 13 участков.

Выдвижение кандидатов в члены участковых избирательных комиссий продлится до воскресенья, 21 июня.

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