Президентские выборы в Беларуси в 2020 году пройдут почти на 6000 избирательных участках
Президентские выборы в Беларуси, назначенные на воскресенье, 9 августа 2020 года, пройдут уже совсем скоро. До дня выборов осталось 54 дня - меньше двух месяцев. И ЦИК продолжает подготовку, сообщив на официальном сайте о созданных 5 тысячах 767 участках для голосования.
- Больше всего участков для голосования образовано на Гомельщине - 997 участков. За ней по количеству участков расположились Минщина - 992 участка, Брестчина - 910, Витебщина - 750, Могилевская область - 731 и Гродненщина - 656 участков для голосования. В Минске проголосовать можно будет на одном из 687 образованных участка, - проинформировал ЦИК.
Также в Центризбиркоме сообщили, что за границей будут принимать голоса за кандидатов президенты на 44 участках . Проголосовать смогут отдыхающие в санаториях или пациенты в больницах, где создан 231 участок. А в армии - 13 участков.
Выдвижение кандидатов в члены участковых избирательных комиссий продлится до воскресенья, 21 июня.
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