Курсы валют 16 июня: доллар подешевел, евро вырос в цене

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Во вторник, 16 июня, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги иностранными валютами. По итогам сложились такие курсы:

Доллар подешевел на 0,0104 рубля - теперь он стоит 2,3763 рубля.

Евро вырос в цене на 0,0066 рубля и составил 2,692 рубля за 1 евро.

Курс российского рубля подорожал на 0,0129 рубля, сейчас он стоит 3,4066 рубля за 100 российских рублей.

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