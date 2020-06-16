Под Дрибином водитель «Жигулей» не увидел в сумерках лошадиную повозку: погиб 35-летний возница
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Дрибинского района в понедельник, 15 июня. Об этом проинформировала пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла на одиннадцатом километре автотрассы Могилев - Рясно - Мстиславль. Поздно вечером, ближе к 23.00 часам, на подъезде к райцентру не справился с управлением 28-летний водитель «ВАЗа».
В аварии погиб 35-летний сельчанин, управлявший телегой. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
- Житель деревни Темный Лес, проезжая на «Жигулях», не заметил впереди гужевую повозку, которая ехала попутно. В итоге «копейка» на скорости влетела в телегу и оказалась в кювете, где опрокинулась на крышу. Пострадавшего возчика, 35-летнего сельчанина из деревни Бестрень, доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Потребовалась госпитализация и пассажиру «ВАЗа», - уточнили в пресс-службе.
Как уточнили правоохранители, «Жигулями» управлял бесправник, у которого отобрали права за «пьяную езду». Медэкспертиза покажет, в каком состоянии он совершил это смертельное ДТП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
20-летний бесправник не справился с управлением, в ДТП погиб его родной брат
Смертельная авария произошла в Октябрьском районе (подробности).
В Полоцке водитель зацепил 16-летнего велосипедиста и бросил умирать на дороге
Хотя водитель и не мог предотвратить наезд, его будут судить (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»