2020-06-16T14:43:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Дрибином водитель «Жигулей» не увидел в сумерках лошадиную повозку: погиб 35-летний возница

Телегу разбросало по асфальту, а «копейка» оказалась на крыше в кювете
Надежда БУТОВИЧ
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Бесправник въехал в телегу на ночной дороге. Фото: УВД Могилевского облисполкома.Бесправник въехал в телегу на ночной дороге. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Дрибинского района в понедельник, 15 июня. Об этом проинформировала пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла на одиннадцатом километре автотрассы Могилев - Рясно - Мстиславль. Поздно вечером, ближе к 23.00 часам, на подъезде к райцентру не справился с управлением 28-летний водитель «ВАЗа».

В аварии погиб 35-летний сельчанин, управлявший телегой. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

В аварии погиб 35-летний сельчанин, управлявший телегой. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

- Житель деревни Темный Лес, проезжая на «Жигулях», не заметил впереди гужевую повозку, которая ехала попутно. В итоге «копейка» на скорости влетела в телегу и оказалась в кювете, где опрокинулась на крышу. Пострадавшего возчика, 35-летнего сельчанина из деревни Бестрень, доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Потребовалась госпитализация и пассажиру «ВАЗа», - уточнили в пресс-службе.

Как уточнили правоохранители, «Жигулями» управлял бесправник, у которого отобрали права за «пьяную езду». Медэкспертиза покажет, в каком состоянии он совершил это смертельное ДТП.

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