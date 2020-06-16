Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2020 года: больше 55 тысяч заболевших и еще 6 умерших
Минздрав официально сообщил о новых случаях коронавируса, выявленных у пациентов в Беларуси, на вторник, 16 июня. Такую информацию пресс-служба ведомства опубликовала в своем Telegram-аккаунте.
Очередной психологический рубеж по количеству инфицированных с начала пандемии пройден. На 16 июня в Беларуси коронавирус был выявлен более чем у 55 тысяч человек. Всего Минздрав сообщил о 55 тысячах 369 пациентах. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 689 заразившихся «ковидом».
- С начала распространения коронавирусной инфекции на территории республики выздоровели и выписаны из медучреждений 31 тысяча 273 пациента, - констатировали в Минздраве.
Таким образом, из больниц выписаны еще 853 переболевших коронавирусом.
Не останавливаются лаборатории: с понедельника по вторник проведено еще 10 тысяч 632 теста. Всего с начала пандемии в белорусских лабораториях проведено 760 549 исследований на коронавирус.
К сожалению, не удалось победить инфекцию 318 заразившимся. Во вторник, 16 июня, Минздрав сообщил о еще 6 умерших с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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