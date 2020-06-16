Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую: «Как мама, как женщина я нахожусь на вашей стороне»

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Во вторник, 16 июня, возможная кандидат на президентский пост Светлана Тихановская находилась в Гомеле. Она пришла, чтобы начать сдачу подписей, собранных в поддержку своей кандидатуры, но остановилась буквально на пороге административного здания - ей позвонили. Звонок оказался не из приятных - по словам Тихановской, ей позвонили с угрозами.

- Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Хочу сказать, что, если бы Сергей был на свободе, он бы сказал не сдаваться, - пояснила Тихановская.

Напомним, недавно Светлана Тихановская официально сообщила, что ею собраны необходимые 100 тысяч подписей. И она с командой инициативных групп поедет по регионам сдавать в районные избиркомы документы.

- Я увидела видеообращение Светланы Тихановской, в котором она говорит об угрозах в свой адрес и в адрес ее детей. Данное обращение меня тронуло до глубины души и одновременно очень взволновало и возмутило, - отреагировала на видео Светланы супруга еще одного участника президентской гонки Вероника Цепкало. - Светлана, как мама, как женщина я вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне. Сейчас я обращаюсь к правоохранительным органам нашей страны и прошу их помощи в расследовании этого вопиющего случая. Я верю, что мы живем в стране, где нет места страху, где нет места манипуляциям, особенно если речь идет о жизни детей и женщин. Я обращаюсь к вам, пожалуйста, помогите.

Видеообращение Вероника Цепкало опубликовала на своей странице в Фейсбуке.