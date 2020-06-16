Нанес жене 50 ударов ножом, она скончалась на лестничной площадке. СК завершил расследование дела об убийстве в Калинковичах

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Убийство произошло 13 апреля 2020 года. В тот вечер 25-летний молодой человек вернулся пьяным домой, где жил с двумя детьми и 24-летней гражданской женой. Началась ссора, которая переросла в выяснение отношений из-за его ревности. Во время скандала девушка стала выгонять сожителя - они переместились к выходу из квартиры. Парень разозлился, достал из портфеля кухонный нож, которым пользовался во время обеда на работе, и нанес им не меньше 50 ударов. Девушка от полученных ударов скончалась прямо на лестничной площадке, сообщает Следственный комитет.

Крики услышала соседка пары и сообщила об этом в милицию. Молодой человек находился рядом с телом потерпевшей до своего задержания. Освидетельствование показало, что он был пьян - концентрация алкоголя в его крови 1,38 промилле.

Обвиняемый находится под стражей, дело скоро поступит в суд.