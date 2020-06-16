2020-06-16T15:37:05+03:00
Политика
КП Беларусь

«17 июня будем подавать в комиссии». Претендент в кандидаты Дмитриев собрал 100 тысяч подписей

Сбор подписей заканчивается в пятницу, 19 июня
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Андрей Дмитриев собрал необходимый минимум подписейАндрей Дмитриев собрал необходимый минимум подписейФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Об этом «КП» рассказал Андрей Дмитриев. Для регистрации кандидатом в президенты политик должен собрать не менее 100 тысяч подписей. У претендентов в кандидаты есть еще три дня, чтобы подать подписи в избирательные комиссии. Напомним, выборы президента пройдут 9 августа.

О сборе необходимого минимума подписей уже сообщили инициативные группы Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой.

Тем временем Светлана Тихановская 16 июня заявила об угрозах в свой адрес:

- На пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей. С условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Хочу сказать, что, если бы Сергей был на свободе, он бы сказал не сдаваться, - пояснила Тихановская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Канопацкая назвала себя единственным оппозиционным претендентом, а 5 из 14 участников уже собрали нужное количество подписей: как идет кампания-2020

Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что переворота или майдана в стране не будет. (Читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Звоните и ищите». В каких поликлиниках Минска можно сделать платный тест на коронавирус
Лукашенко рабочим на «Гродно Азоте»: «Заехал к вам несмотря на пандемию, снабженную коронапсихозами и паникой»
В 21-ой поликлинике Минска закончили делать платные тесты на коронавирус. И вот почему
Сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска
Лукашенко о выборах: «Главное, чтобы не отдали страну разгильдяям»
Видеофакт. Посмотрите, как выглядят защитные респираторы на 3 тысячи долларов
Минэнерго официально: «Газпром» не уведомлял о прекращении газовых поставок с 1 июля
Тихановская решила продолжить участие в выборах и подала первые подписи в свою поддержку
Лукашенко о запуске АЭС в Островце и желании белорусов перемещаться на элеткромобилях: «Поживем - увидим»
«17 июня будем подавать в комиссии». Претендент в кандидаты Дмитриев собрал 100 тысяч подписей
Нанес жене 50 ударов ножом, она скончалась на лестничной площадке. СК завершил расследование дела об убийстве в Калинковичах
Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую: «Как мама, как женщина я нахожусь на вашей стороне»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2020 года: больше 55 тысяч заболевших и еще 6 умерших
Под Дрибином водитель «Жигулей» не увидел в сумерках лошадиную повозку: погиб 35-летний возница
Курсы валют 16 июня: доллар подешевел, евро вырос в цене
Президентские выборы в Беларуси в 2020 году пройдут почти на 6000 избирательных участках
Видеофакт. Светлана Тихановская заявила об угрозах в ее адрес: «Страшно за детей!»
В Полоцке водитель зацепил велосипедиста и уехал: тот умер в больнице Дело скоро поступит в суд
Из-за 20-летнего бесправника в аварии в Октябрьском районе погиб его родной брат-пассажир
Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой