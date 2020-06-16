«17 июня будем подавать в комиссии». Претендент в кандидаты Дмитриев собрал 100 тысяч подписей

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Об этом «КП» рассказал Андрей Дмитриев. Для регистрации кандидатом в президенты политик должен собрать не менее 100 тысяч подписей. У претендентов в кандидаты есть еще три дня, чтобы подать подписи в избирательные комиссии. Напомним, выборы президента пройдут 9 августа.

О сборе необходимого минимума подписей уже сообщили инициативные группы Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой.

Тем временем Светлана Тихановская 16 июня заявила об угрозах в свой адрес:

- На пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей. С условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Хочу сказать, что, если бы Сергей был на свободе, он бы сказал не сдаваться, - пояснила Тихановская.

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