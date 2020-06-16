Лукашенко о запуске АЭС в Островце и желании белорусов перемещаться на элеткромобилях: «Поживем - увидим»

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«Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 16 июня, как и планировалось, действующий президент Беларуси с визитом посетил Гродно.

Общаясь с управленческим активом региона, Александр Лукашенко не смог обойти стороной тему Белорусской АЭС, сообщила пресс-служба президента. Атомную станцию он назвал самым масштабным объектом в истории страны.

- Значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны, просто колоссальное, - заявил глава Беларуси.

Здесь Лукашенко снова напомнил о необходимости идей «свежих и перспективных по использованию излишков энергии». И добавил, что на станцию работали все, почувствовав, что нужны кадры, новое образование и технологии.

- Для меня вопрос безопасности (Прим.: на БелАЭС), как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем - увидим. Большое видится на расстоянии. Атомная станция - это прорыв в будущее, - заметил действующий глава республики.

Но еще Александр Лукашенко вспомнил и о других больших инвестпроектах, реализованных на Гродненщине: в сфере производства минеральных удобрений, химической и пищевой промышленности, деревообработки.

- Когда по просьбе руководства региона необходима была помощь, мы всегда шли навстречу, - напомнил президент. - Добавляли ресурсы, так как знали, что каждый вложенный здесь рубль попадает на благодатную почву. Развитие дорожной сети, проектов инфраструктуры, соцсферы, реставрация и восстановление значимых в мире культурных объектов - обо всем этом вы хорошо знаете.

Но в то же время лидер Беларуси констатировал, что в Гродненской области еще не выполнена четверть прежних президентских поручений. Это проекты эффективного соцэкономического развития, импортозамещения, а также создание рабочих мест, благоустройство и наведение порядка, строительство, ЖКХ.

- Надо быть более активными! Вы же умеете все делать качественно, особенно строить. Просто молодцы, - сказал Лукашенко.

И напомнил о строительстве новых производств на местном сырье в небольших регионах Гродненщины: Вороновском, Зельвенском и Свислочском районах, - добавив, что надо «более активно работать в малых городах».

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