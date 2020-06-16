2020-06-16T16:04:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о запуске АЭС в Островце и желании белорусов перемещаться на элеткромобилях: «Поживем - увидим»

Президент назвал проект атомной станции колоссальным для обеспечения энергобезопасности Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Лукашенко Гродненскому активу: "Надо работать активнее". Фото: belta.by.Лукашенко Гродненскому активу: "Надо работать активнее". Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 16 июня, как и планировалось, действующий президент Беларуси с визитом посетил Гродно.

Общаясь с управленческим активом региона, Александр Лукашенко не смог обойти стороной тему Белорусской АЭС, сообщила пресс-служба президента. Атомную станцию он назвал самым масштабным объектом в истории страны.

- Значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны, просто колоссальное, - заявил глава Беларуси.

Здесь Лукашенко снова напомнил о необходимости идей «свежих и перспективных по использованию излишков энергии». И добавил, что на станцию работали все, почувствовав, что нужны кадры, новое образование и технологии.

- Для меня вопрос безопасности (Прим.: на БелАЭС), как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем - увидим. Большое видится на расстоянии. Атомная станция - это прорыв в будущее, - заметил действующий глава республики.

Но еще Александр Лукашенко вспомнил и о других больших инвестпроектах, реализованных на Гродненщине: в сфере производства минеральных удобрений, химической и пищевой промышленности, деревообработки.

- Когда по просьбе руководства региона необходима была помощь, мы всегда шли навстречу, - напомнил президент. - Добавляли ресурсы, так как знали, что каждый вложенный здесь рубль попадает на благодатную почву. Развитие дорожной сети, проектов инфраструктуры, соцсферы, реставрация и восстановление значимых в мире культурных объектов - обо всем этом вы хорошо знаете.

Но в то же время лидер Беларуси констатировал, что в Гродненской области еще не выполнена четверть прежних президентских поручений. Это проекты эффективного соцэкономического развития, импортозамещения, а также создание рабочих мест, благоустройство и наведение порядка, строительство, ЖКХ.

- Надо быть более активными! Вы же умеете все делать качественно, особенно строить. Просто молодцы, - сказал Лукашенко.

И напомнил о строительстве новых производств на местном сырье в небольших регионах Гродненщины: Вороновском, Зельвенском и Свислочском районах, - добавив, что надо «более активно работать в малых городах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко об экономическом развитии Беларуси: «Нужно только выйти из пандемии»

Белорусский президент посещает с рабочим визитом Гродно (подробности).

Лукашенко заявил, что есть страны, готовые заплатить за «белорусский опыт»

Финансирование может потянуть на сотни миллионов долларов (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Звоните и ищите». В каких поликлиниках Минска можно сделать платный тест на коронавирус
Лукашенко рабочим на «Гродно Азоте»: «Заехал к вам несмотря на пандемию, снабженную коронапсихозами и паникой»
В 21-ой поликлинике Минска закончили делать платные тесты на коронавирус. И вот почему
Сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска
Лукашенко о выборах: «Главное, чтобы не отдали страну разгильдяям»
Видеофакт. Посмотрите, как выглядят защитные респираторы на 3 тысячи долларов
Минэнерго официально: «Газпром» не уведомлял о прекращении газовых поставок с 1 июля
Тихановская решила продолжить участие в выборах и подала первые подписи в свою поддержку
Лукашенко о запуске АЭС в Островце и желании белорусов перемещаться на элеткромобилях: «Поживем - увидим»
«17 июня будем подавать в комиссии». Претендент в кандидаты Дмитриев собрал 100 тысяч подписей
Нанес жене 50 ударов ножом, она скончалась на лестничной площадке. СК завершил расследование дела об убийстве в Калинковичах
Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую: «Как мама, как женщина я нахожусь на вашей стороне»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2020 года: больше 55 тысяч заболевших и еще 6 умерших
Под Дрибином водитель «Жигулей» не увидел в сумерках лошадиную повозку: погиб 35-летний возница
Курсы валют 16 июня: доллар подешевел, евро вырос в цене
Президентские выборы в Беларуси в 2020 году пройдут почти на 6000 избирательных участках
Видеофакт. Светлана Тихановская заявила об угрозах в ее адрес: «Страшно за детей!»
В Полоцке водитель зацепил велосипедиста и уехал: тот умер в больнице Дело скоро поступит в суд
Из-за 20-летнего бесправника в аварии в Октябрьском районе погиб его родной брат-пассажир
Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой