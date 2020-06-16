2020-06-16T16:12:52+03:00
Политика
КП Беларусь

Тихановская решила продолжить участие в выборах и подала первые подписи в свою поддержку

Чуть раньше она заявила о том, что в ее адрес поступали угрозы
Павел МИЦКЕВИЧПолина СВЕТЛОВА
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Светлана Тихановская подала первые 1200 подписейСветлана Тихановская подала первые 1200 подписейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Претендент в кандидаты на пост президента Светлана Тихановская рассказала, что будет продолжать участие в выборах. Она уже подала 1200 подписей в районную комиссию Администрации Советского района города Гомеля. Дальше она поедет по другим районам Гомеля.

Напомним, сегодня, 16 июня, Светлана Тихановская рассказала, что на пороге одной из администраций, куда она приехала подавать подписи, ей поступил звонок с угрозами в ее адрес и адрес детей.

- С условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Хочу сказать, что, если бы Сергей был на свободе, он бы сказал не сдаваться.

Чуть позже она добавила, что думает по этому поводу:

- Страшно за детей… Возможно, это запугивание, возможно, это какой-то глупый человек так сделал. Я не знаю, - сделала выводы возможный кандидат.

Недавно Светлана Тихановская официально сообщила, что ею собраны необходимые 100 тысяч подписей. И она с командой инициативных групп поедет по регионам сдавать в районные избиркомы документы.

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