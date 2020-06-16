Минэнерго официально: «Газпром» не уведомлял о прекращении газовых поставок с 1 июля

Официального подтверждения слухов об отключении газа для Беларуси "Газпромом" нет. Фото: Reuters.

В ведомстве заявили, что ждут конструктивного диалога с российской стороной

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После ряда задержаний среди руководства и экс-управленцев «Белгазпромбанка» в сети появились слухи о том, что «Газпром» готов пойти на резкую встречную меру и с 1 июля прекратить поставки газа в Беларусь. Такую информацию распространил ряд Telegram-каналов. За официальной информацией агентство «Интерфакс-Запад» обратилось в пресс-службу белорусского ведомства.

- Минск не получал уведомлений от «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа, - заявили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что официального документа-уведомления от «Газпрома» не было. Да и в Минэнерго не заинтересованы, чтобы это произошло. А, наоборот, ждут продолжения переговоров по изменению условий газовых поставок и конструктивного диалога с российской стороной.

«Газпром» также официально не публиковал таких громких решений. На сайте акционерного общества пока опубликовано только одно заявление в отношении ситуации с «Белгазпромбанком», датированное 12 июня.

- Акционеры «Белгазпромбанка» намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка, говорится в сообщении.

События в финучреждении в «Газпроме» назвали незаконными и совершенными с грубым нарушением законодательств Беларуси и ЕАЭС.

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