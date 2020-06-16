Видеофакт. Посмотрите, как выглядят защитные респираторы на 3 тысячи долларов

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Правоохранители на днях задержали в белорусской столице спекулянта защитными средствами. 30-летний мужчина накупил на рынке респираторов, думая с небольшой накруткой продавать их с выгодой для себя через интернет. Однако заработать минчанину не удалось, за нелегальную деятельность он был задержан, а весь товар изъят. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

- Подозреваемый купил респираторы на рынке по стоимости 15 рублей за штуку. К цене он решил добавить 3 рубля и с ценником уже в 18 рублей, выставил их на продажу в интернете, - сообщили в пресс-службе.

У спекулянта правоохранители изъяли 390 респираторов, стоимостью более семи тысяч рублей. В отношении бизнесмена-нелегала составили административные протоколы.

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