2020-06-16T16:33:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. Посмотрите, как выглядят защитные респираторы на 3 тысячи долларов

Товар изъяли у нелегального продавца в Минске
Надежда БУТОВИЧ
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Минчанин, не имея госрегистрации, продавал респираторы по интернету. Фото: МВД.Минчанин, не имея госрегистрации, продавал респираторы по интернету. Фото: МВД.
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Правоохранители на днях задержали в белорусской столице спекулянта защитными средствами. 30-летний мужчина накупил на рынке респираторов, думая с небольшой накруткой продавать их с выгодой для себя через интернет. Однако заработать минчанину не удалось, за нелегальную деятельность он был задержан, а весь товар изъят. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

- Подозреваемый купил респираторы на рынке по стоимости 15 рублей за штуку. К цене он решил добавить 3 рубля и с ценником уже в 18 рублей, выставил их на продажу в интернете, - сообщили в пресс-службе.

У спекулянта правоохранители изъяли 390 респираторов, стоимостью более семи тысяч рублей. В отношении бизнесмена-нелегала составили административные протоколы.

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