Лукашенко о выборах: «Главное, чтобы не отдали страну разгильдяям»

В командировке в Гродно президент пообщался с трудовым коллективом «Гродно Азота»

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что во вторник 16 июня белорусский президент совершает рабочую поездку в Гродно. Город накануне почистили и привели в порядок.

После общения с руководящим активом области, действующий глава страны отправился на «Гродно Азот», где пообщался с коллективом рабочих.

После общения с руководством области президент приехал пообщаться с рабочими на "Гродно Азот". Фото: Telegram "Пул Первого".

Так от гродненцев поступил насущный вопрос о том, что президентские выборы в Беларуси в 2020 году совпадают с уборочной кампанией (Прим.: выборы назначены на 9 августа), пишет sb.by. Рабочие «Гродно Азота» были обеспокоены, а не помешает ли политическая кампания не менее важному делу - уборке хлеба с полей?

- И хлеб уберем, и выборы проведем, - заверил Лукашенко и тут же добавил. - Главное, чтобы мы не потеряли страну, не отдали ее разгильдяям! Тем, кто обещает с вертолета разбрасывать деньги. Инвесторы придут и нам чего-то принесут…

И тут же глава страны обрисовал перспективу:

- Инвесторы из-за рубежа придут, но скажут: платить налоги не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей и страны. Налоги не заплатили, поехали и продали - нам такие инвестиции не нужны. Мы сами построим этот завод, - подчеркнул президент.

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