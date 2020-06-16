Сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска

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Здесь принимают пациентов и из других районов города, независимо от места жительства, пишет «Минск -Новости». Сдать анализ можно с 8 утра до 12 часов дня по будням. Заранее записываться не нужно: просто приходите в поликлинику и оформляете договор в кабинете платных услуг на первом этаже. С собой нужно взять паспорт.

- Пациенты подходят в фойе поликлиники к координатору, который дает бланк-направление, чтобы заполнить всю информацию о пациенте, - описывает процесс Наталья Мысливчик, главврач 21-й центральной районной поликлиники Заводского района Минска. - В том числе нужно указать реальное место жительства, контакты: мобильный телефон или электронную почту, чтобы мы направили результаты анализа. Затем он оплачивает в кассе услугу и идет на забор крови.

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