В 21-ой поликлинике Минска закончили делать платные тесты на коронавирус. И вот почему
Появилась новость, что сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска. Услуга стоит около 21 рубля. Сдать анализ можно с 8 утра до 12 часов дня по будням. При этом с собой нужно взять паспорт.
"Комсомолка" решила проверить так это или нет и позвонила в поликлинику. Однако выяснилось, что уже тест сделать нельзя.
- Тесты закончились, к сожалению. Когда будут, неизвестно. Всего хорошего, до свидания, - ответили нам в поликлинике.
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