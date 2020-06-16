2020-06-16T17:29:19+03:00
Минск
КП Беларусь

В 21-ой поликлинике Минска закончили делать платные тесты на коронавирус. И вот почему

Пройти тест можно было любому желающему. Услуга стоила 21 рубль
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В 21-ой минской поликлинике уже не делают тесты на коронавирус. Фото: Олег РУКАВИЦЫНВ 21-ой минской поликлинике уже не делают тесты на коронавирус. Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Появилась новость, что сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска. Услуга стоит около 21 рубля. Сдать анализ можно с 8 утра до 12 часов дня по будням. При этом с собой нужно взять паспорт.

"Комсомолка" решила проверить так это или нет и позвонила в поликлинику. Однако выяснилось, что уже тест сделать нельзя.

- Тесты закончились, к сожалению. Когда будут, неизвестно. Всего хорошего, до свидания, - ответили нам в поликлинике.

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В 21-ой поликлинике Минска закончили делать платные тесты на коронавирус. И вот почему
Сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска
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