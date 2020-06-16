«Звоните и ищите». В каких поликлиниках Минска можно сделать платный тест на коронавирус

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В Минске в поликлиниках можно сделать платный тест на СOVID-19 за 21 руб. Первой предложила эту услугу 21-я поликлиника. Услуга доступна всем желающим, запись не нужна. Но если в понедельник в регистратуре мне сказали: «Да, пожалуйста, приходите с паспортом с 8 до 12-ти», то уже во вторник моей коллеге сказали, что тесты закончились.

Контрольный звонок на горячую линию Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья - и новая информация.

- Тесты в поликлиники поступили. В 6-й, 16-й поликлиниках точно уже были. Когда их будут в других предлагать - неизвестно, - рассказал специалист центра. - Узнавайте в своей поликлинике - звоните в кабинет платных услуг или старшей медсестре.

В моей районной 22-й поликлинике тесты есть! Но очень мало.

- Приходите в процедурный кабинет с утра. Но можете не успеть - всего 10 тестов осталось, - сообщили в кабинете платных услуг. - Но вы можете оплатить сегодня, а сделать завтра!

А вот троим моим коллегами, которые обзвонили свои районные поликлиники, не повезло - тестов не было и нет. Даже в такой крупной поликлинике, как 2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района. И, как говорят врачи, нет никаких ожиданий, что тесты будут. Делают только бесплатные тесты по направлению врача.

Повезло жителям Уручья: в 8-ой городской поликлинике Минска платные тесты есть, но на антитела. Стоит тест 17 рублей, 62 копейки.

- Утром надеюсь будут еще - часов до 10, 11 утра, возможно, - ответили нам в поликлинике. - Кровь берут из пальчика. 15, 20 минут и результат готов. У нас живая очередь. Приходите с паспортом. Касса работает с 8 утра. Хоть бы хватило всем!

- Много желающих?

- Очень много. Более 100 человек сегодня (16 июня. - Ред.) были на тесты. И вчера более 40 человек.

В общем с платными тестами в Минске, да и в общем по Беларуси ситуация не вполне понятная. Как и по какому принципу они появляются - неизвестно, Минздрав по этому поводу пока молчит.

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