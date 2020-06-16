Видеофакт! Мужчина пришел в милицию, попросил протокол для ознакомления и… разорвал его

Вдруг посетитель взял, и просто порвал протокол, а в после содеянного начал оправдываться Фото: Сергей ГАПОН

Теперь его могут приговорить к лишению свободы максимальным сроком до 2 лет

Изменить размер текста: A A

Не так давно 43-летний житель Гродно поругался с родственниками. Им пришлось вызывать милицию. Подозреваемый в пылу ссоры разбил телефон своего брата. На скандалиста были составлены два протокола. Собственно, для ознакомления ними он и пришел в милицию.

Вдруг посетитель взял и просто порвал протокол, а в после содеянного начал оправдываться. Например, говорил, что плохо видит и не понял, что за документ рвёт, - рассказали в Ленинском РОВД Гродно.

Теперь ему придется ответить не только за свой прошлый проступок, за который суд назначил штраф в размере 108 рублей, но и ответить уголовно. Гродненчанина могут посадить на срок до 2 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сперва административка, дальше - уголовка. Украл в магазине бутылку вина, а при задержании ударил милиционера

Правоохранители нашли подозреваемого в течение нескольких минут недалеко от торговой точки (подробности).

Убитую девушку нашли в квартире, а ее парня - мертвым на даче: трагедия произошла в Гродненском районе

Родные шокированы смертью молодых людей, которые готовились к свадьбе (подробности).