Видеофакт! Мужчина пришел в милицию, попросил протокол для ознакомления и… разорвал его
Не так давно 43-летний житель Гродно поругался с родственниками. Им пришлось вызывать милицию. Подозреваемый в пылу ссоры разбил телефон своего брата. На скандалиста были составлены два протокола. Собственно, для ознакомления ними он и пришел в милицию.
Вдруг посетитель взял и просто порвал протокол, а в после содеянного начал оправдываться. Например, говорил, что плохо видит и не понял, что за документ рвёт, - рассказали в Ленинском РОВД Гродно.
Теперь ему придется ответить не только за свой прошлый проступок, за который суд назначил штраф в размере 108 рублей, но и ответить уголовно. Гродненчанина могут посадить на срок до 2 лет.
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