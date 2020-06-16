2020-06-16T18:16:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт! Мужчина пришел в милицию, попросил протокол для ознакомления и… разорвал его

Теперь его могут приговорить к лишению свободы максимальным сроком до 2 лет
Сергей Диндиков
Поделиться:
Вдруг посетитель взял, и просто порвал протокол, а в после содеянного начал оправдыватьсяВдруг посетитель взял, и просто порвал протокол, а в после содеянного начал оправдыватьсяФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Не так давно 43-летний житель Гродно поругался с родственниками. Им пришлось вызывать милицию. Подозреваемый в пылу ссоры разбил телефон своего брата. На скандалиста были составлены два протокола. Собственно, для ознакомления ними он и пришел в милицию.

Вдруг посетитель взял и просто порвал протокол, а в после содеянного начал оправдываться. Например, говорил, что плохо видит и не понял, что за документ рвёт, - рассказали в Ленинском РОВД Гродно.

Теперь ему придется ответить не только за свой прошлый проступок, за который суд назначил штраф в размере 108 рублей, но и ответить уголовно. Гродненчанина могут посадить на срок до 2 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сперва административка, дальше - уголовка. Украл в магазине бутылку вина, а при задержании ударил милиционера

Правоохранители нашли подозреваемого в течение нескольких минут недалеко от торговой точки (подробности).

Убитую девушку нашли в квартире, а ее парня - мертвым на даче: трагедия произошла в Гродненском районе

Родные шокированы смертью молодых людей, которые готовились к свадьбе (подробности).

Мужчина разорвал административный протокол и стал фигурантом уголовного дела. Источник: МВД Беларуси

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Протестирую на своём приусадебном участке». На встрече в Гродно Александру Лукашенко подарили удобрения
Минчанин из-за невыплаченных денег за работу поджигал авто начальника
Кто выиграл 100 тысяч рублей?
Видеофакт! Своя маленькая Венеция. В Минске прошел сильный ливень
Зеленскому передали приглашение приехать в Беларусь
Видеофакт! Мужчина пришел в милицию, попросил протокол для ознакомления и… разорвал его
«Звоните и ищите». В каких поликлиниках Минска можно сделать платный тест на коронавирус
Лукашенко рабочим на «Гродно Азоте»: «Заехал к вам несмотря на пандемию, снабженную коронапсихозами и паникой»
В 21-ой поликлинике Минска закончили делать платные тесты на коронавирус. И вот почему
Сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска
Лукашенко о выборах: «Главное, чтобы не отдали страну разгильдяям»
Видеофакт. Посмотрите, как выглядят защитные респираторы на 3 тысячи долларов
Минэнерго официально: «Газпром» не уведомлял о прекращении газовых поставок с 1 июля
Тихановская решила продолжить участие в выборах и подала первые подписи в свою поддержку
Лукашенко о запуске АЭС в Островце и желании белорусов перемещаться на элеткромобилях: «Поживем - увидим»
«17 июня будем подавать в комиссии». Претендент в кандидаты Дмитриев собрал 100 тысяч подписей
Нанес жене 50 ударов ножом, она скончалась на лестничной площадке. СК завершил расследование дела об убийстве в Калинковичах
Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую: «Как мама, как женщина я нахожусь на вашей стороне»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2020 года: больше 55 тысяч заболевших и еще 6 умерших
Под Дрибином водитель «Жигулей» не увидел в сумерках лошадиную повозку: погиб 35-летний возница
Курсы валют 16 июня: доллар подешевел, евро вырос в цене
Президентские выборы в Беларуси в 2020 году пройдут почти на 6000 избирательных участках
Видеофакт. Светлана Тихановская заявила об угрозах в ее адрес: «Страшно за детей!»
В Полоцке водитель зацепил велосипедиста и уехал: тот умер в больнице Дело скоро поступит в суд
Из-за 20-летнего бесправника в аварии в Октябрьском районе погиб его родной брат-пассажир
Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой