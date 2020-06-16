Зеленскому передали приглашение приехать в Беларусь

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Во вторник, 16 июня состоялась встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя офиса Президента Украины Игорем Жовквой, пишет belta.by.

- Украинской стороне передано приглашение gрезидента Беларуси Александра Лукашенко в адрес gрезидента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов, - отметили в посольстве.

Для Владимира Зеленского и его жены передали белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Беларуси. Александр Лукашенко пожелал, чтобы эти вышиванки стали оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами, добавили в посольстве.

На встрече обсуждали состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, речь шла и о подготовке к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре в Гродно.