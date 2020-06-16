Видеофакт! Своя маленькая Венеция. В Минске прошел сильный ливень

Все: и посетители, и работники в считанные минуты стали промокшие до нитки. Фото: onliner.by

А из недр земли била фонтанами вода, в том числе из ливнёвок

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16 июня в Минске на территории рынка «Ждановичи» внезапно начался сильный ливень, который буквально за несколько минут создал настоящий потоп. Ранее мы уже писали, что в этот день возможны грозы и проливные дожди. Рынок открытый. Все: и посетители, и работники в считанные минуты стали промокшие до нитки. Свидетели могли наблюдать проплывающие мимо автомобили, мусорные баки, доски и прочее. Как пишет onliner.by, можно было начинать использовать продающиеся неподалеку надувные лодки.

Очевидцы говорят, что торговцы одеждой секонд-хенда не ожидали, что события будут так развиваться, поэтому только накрыли столы полиэтиленом. Другие собрали товар и попрятались. Глубина воды была до колена. Позже ситуация стала хуже: «ключи» били фонтанами из ливнёвок.

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