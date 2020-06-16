2020-06-16T19:40:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто выиграл 100 тысяч рублей?

Главного победителя определил олимпийский чемпион Александр Романьков
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Обладателя 100 тысяч рублей определил олимпийский чемпион Александр РоманьковОбладателя 100 тысяч рублей определил олимпийский чемпион Александр Романьков
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Сегодня в Минске состоялся розыгрыш суперпризов 143 тура игры «Удача в придачу!». Как минимум четыре человека точно запомнят этот день надолго, ведь они выиграли крупные суммы, а значит, получили возможность изменить жизнь к лучшему и исполнить свои давние мечты.

Итак, 100 тысяч рублей сегодня выиграла Ольга Гутырчик из Жодино в Минской области. Счастливым обладателем 50 тысяч рублей стал Михаил Зуй из Гродно. 40 тысяч рублей выиграла Валентина Томашевич из Орши в Витебской области. А богаче на 30 тысяч рублей стала Екатерина Баран из Минска.

Поздравляем победителей! И желаем всем удачи – в разгаре новый тур!

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