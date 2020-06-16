Минчанин из-за невыплаченных денег за работу поджигал авто начальника

Вечером работник пошёл к дому мужчины, где стояла машина, облил её жидкостью для розжига углей и костров и зажег спичками. Фото: minsk.mvd.gov.by

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В милицию обратился мужчина с заявлением о том, что его машину ночью пытались сжечь. Сам заявитель сказал, что подозревает одного из своих подчинённых.

Сотрудники милиции начали разбирательство и выяснили, что авто действительно поджигал 38-летний работник.

По информации, полученной из столичного РУВД, минчанин долго работал на заявителя. Они постоянно конфликтовали касательно денег, которые хозяин не платил за работу. Когда состоялся очередной конфликт, подозреваемый запомнил машину в которой приехал заявитель. Вечером работник пошёл к дому мужчины, где стояла машина. Горе-поджигатель облил её жидкостью для розжига углей и костров и зажег спичками. Машина не загорелась. Тогда он давай жечь её отдельные части.

У автомобиля он повредил крышу, капот и колеса. Ущерб составляет около 3 000 рублей

Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.

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