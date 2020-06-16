«Протестирую на своём приусадебном участке». На встрече в Гродно Александру Лукашенко подарили удобрения

Разговаривая с присутствующими, он отметил, что «заехал сюда, чтобы решить вопрос, где разместить новый комплекс азотных удобрений». Фото: belta.by

По поводу строительства нового комплекса азотных удобрений, глава государства сказал: «В этом году, думаю, начнем. В будущем — точно развернемся»

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Как мы писали ранее, 16 июня Александр Лукашенко посетил Гродно, где встретился с региональным активом и на предприятии «Гродно Азот» пообщался с коллективом рабочих.

В конце встречи Александру Лукашенко гендиректор предприятия Игорь Бобырь преподнёс необычный подарок – набор удобрений, которые производят на предприятии. Он состоит из удобрительной смеси аммофоскамида, сульфата аммония и карбамида. БелТА отмечает, что президент хочет испытать «подарок» на своем приусадебном участке.

Разговаривая с присутствующими, он отметил, что «заехал сюда, чтобы решить вопрос, где разместить новый комплекс азотных удобрений». Планировали строить на Витебщине. Однако, решили построить на территории «Гродно Азота». Здесь лучше условия и есть подготовленные специалисты. «В этом году, думаю, начнем. В будущем — точно развернемся», - заявил Александр Лукашенко.

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