2020-06-16T20:42:54+03:00
Общество
КП Беларусь

«Протестирую на своём приусадебном участке». На встрече в Гродно Александру Лукашенко подарили удобрения

По поводу строительства нового комплекса азотных удобрений, глава государства сказал: «В этом году, думаю, начнем. В будущем — точно развернемся»
Сергей Диндиков
Поделиться:
Разговаривая с присутствующими, он отметил, что «заехал сюда, чтобы решить вопрос, где разместить новый комплекс азотных удобрений». Фото: belta.byРазговаривая с присутствующими, он отметил, что «заехал сюда, чтобы решить вопрос, где разместить новый комплекс азотных удобрений». Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Как мы писали ранее, 16 июня Александр Лукашенко посетил Гродно, где встретился с региональным активом и на предприятии «Гродно Азот» пообщался с коллективом рабочих.

В конце встречи Александру Лукашенко гендиректор предприятия Игорь Бобырь преподнёс необычный подарок – набор удобрений, которые производят на предприятии. Он состоит из удобрительной смеси аммофоскамида, сульфата аммония и карбамида. БелТА отмечает, что президент хочет испытать «подарок» на своем приусадебном участке.

Разговаривая с присутствующими, он отметил, что «заехал сюда, чтобы решить вопрос, где разместить новый комплекс азотных удобрений». Планировали строить на Витебщине. Однако, решили построить на территории «Гродно Азота». Здесь лучше условия и есть подготовленные специалисты. «В этом году, думаю, начнем. В будущем — точно развернемся», - заявил Александр Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко рабочим на «Гродно Азоте»: «Заехал к вам несмотря на пандемию, снабженную коронапсихозами и паникой»

В Гродно президент рассказал о планах уже в 2020 году начать строительство нового комплекса азотных удобрений (подробности).

Лукашенко о выборах: «Главное, чтобы не отдали страну разгильдяям»

В командировке в Гродно президент пообщался с трудовым коллективом «Гродно Азота» (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Педработники получат 0.5 оклада к отпуску
Педработники получат 0.5 оклада к отпуску
Видеофакт! Всё ради хайпа! В Гомеле подросток поджег на себе одежду и нырнул в воду
«Протестирую на своём приусадебном участке». На встрече в Гродно Александру Лукашенко подарили удобрения
Минчанин из-за невыплаченных денег за работу поджигал авто начальника
Кто выиграл 100 тысяч рублей?
Видеофакт! Своя маленькая Венеция. В Минске прошел сильный ливень
Зеленскому передали приглашение приехать в Беларусь
Видеофакт! Мужчина пришел в милицию, попросил протокол для ознакомления и… разорвал его
«Звоните и ищите». В каких поликлиниках Минска можно сделать платный тест на коронавирус
Лукашенко рабочим на «Гродно Азоте»: «Заехал к вам несмотря на пандемию, снабженную коронапсихозами и паникой»
В 21-ой поликлинике Минска закончили делать платные тесты на коронавирус. И вот почему
Сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска
Лукашенко о выборах: «Главное, чтобы не отдали страну разгильдяям»
Видеофакт. Посмотрите, как выглядят защитные респираторы на 3 тысячи долларов
Минэнерго официально: «Газпром» не уведомлял о прекращении газовых поставок с 1 июля
Тихановская решила продолжить участие в выборах и подала первые подписи в свою поддержку
Лукашенко о запуске АЭС в Островце и желании белорусов перемещаться на элеткромобилях: «Поживем - увидим»
«17 июня будем подавать в комиссии». Претендент в кандидаты Дмитриев собрал 100 тысяч подписей
Нанес жене 50 ударов ножом, она скончалась на лестничной площадке. СК завершил расследование дела об убийстве в Калинковичах
Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую: «Как мама, как женщина я нахожусь на вашей стороне»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2020 года: больше 55 тысяч заболевших и еще 6 умерших
Под Дрибином водитель «Жигулей» не увидел в сумерках лошадиную повозку: погиб 35-летний возница
Курсы валют 16 июня: доллар подешевел, евро вырос в цене
Президентские выборы в Беларуси в 2020 году пройдут почти на 6000 избирательных участках
Видеофакт. Светлана Тихановская заявила об угрозах в ее адрес: «Страшно за детей!»
В Полоцке водитель зацепил велосипедиста и уехал: тот умер в больнице Дело скоро поступит в суд
Из-за 20-летнего бесправника в аварии в Октябрьском районе погиб его родной брат-пассажир
Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой