«Протестирую на своём приусадебном участке». На встрече в Гродно Александру Лукашенко подарили удобрения
Как мы писали ранее, 16 июня Александр Лукашенко посетил Гродно, где встретился с региональным активом и на предприятии «Гродно Азот» пообщался с коллективом рабочих.
В конце встречи Александру Лукашенко гендиректор предприятия Игорь Бобырь преподнёс необычный подарок – набор удобрений, которые производят на предприятии. Он состоит из удобрительной смеси аммофоскамида, сульфата аммония и карбамида. БелТА отмечает, что президент хочет испытать «подарок» на своем приусадебном участке.
Разговаривая с присутствующими, он отметил, что «заехал сюда, чтобы решить вопрос, где разместить новый комплекс азотных удобрений». Планировали строить на Витебщине. Однако, решили построить на территории «Гродно Азота». Здесь лучше условия и есть подготовленные специалисты. «В этом году, думаю, начнем. В будущем — точно развернемся», - заявил Александр Лукашенко.
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