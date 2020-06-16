2020-06-16T21:24:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт! Всё ради хайпа! В Гомеле подросток поджег на себе одежду и нырнул в воду

Cотрудники ИДН Центрального РОВД Гомеля составили административный протокол за мелкое хулиганство. Случай рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних
Сергей Диндиков
Поделиться:
Ранее лицеист уже был привлечён к административной ответственности. Фото: belta.byРанее лицеист уже был привлечён к административной ответственности. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Гомельский подросток поджег себя, после чего нырнул в реку Сож. На него был составлен протокол по статье «мелкое хулиганство», сообщили в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Милиция установила личность. Это оказался лицеист из Гомеля. Сам он сказал, что сделал это для того, чтобы прославиться.

Перед «съёмками» 17-летний лицеист закупился бензином, собрал старые вещи и пошёл на гомельский пляж. Там экстремал облачился в старьё, облил себя горючим и «зажег». Но первый раз оказался неудачным. Пламя погасло в процессе бега. Задумка осуществилась только с пятого раза. Друг парня заснял «трюк» на мобильный телефон.

Ранее лицеист уже был привлечён к административной ответственности. Он употреблял спиртные напитки в общественном месте и с ним была проведена индивидуально-профилактическая работа. Успеваемость у него удовлетворительная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минчанин из-за невыплаченных денег за работу поджигал авто начальника

Общая сумма причиненного ущерба составила около 3 000 рублей (подробности).

Видеофакт! Мужчина пришел в милицию, попросил протокол для ознакомления и… разорвал его

Теперь его могут приговорить к лишению свободы максимальным сроком до 2 лет (подробности).

Сперва административка, дальше - уголовка. Украл в магазине бутылку вина, а при задержании ударил милиционера

Правоохранители нашли подозреваемого в течение нескольких минут недалеко от торговой точки (подробности).

Ради хайпа подросток поджог на себе одежду и нырнул в воду. Источник: УВД Гомельского облисполкома

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Педработники получат 0.5 оклада к отпуску
Педработники получат 0.5 оклада к отпуску
Видеофакт! Всё ради хайпа! В Гомеле подросток поджег на себе одежду и нырнул в воду
«Протестирую на своём приусадебном участке». На встрече в Гродно Александру Лукашенко подарили удобрения
Минчанин из-за невыплаченных денег за работу поджигал авто начальника
Кто выиграл 100 тысяч рублей?
Видеофакт! Своя маленькая Венеция. В Минске прошел сильный ливень
Зеленскому передали приглашение приехать в Беларусь
Видеофакт! Мужчина пришел в милицию, попросил протокол для ознакомления и… разорвал его
«Звоните и ищите». В каких поликлиниках Минска можно сделать платный тест на коронавирус
Лукашенко рабочим на «Гродно Азоте»: «Заехал к вам несмотря на пандемию, снабженную коронапсихозами и паникой»
В 21-ой поликлинике Минска закончили делать платные тесты на коронавирус. И вот почему
Сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска
Лукашенко о выборах: «Главное, чтобы не отдали страну разгильдяям»
Видеофакт. Посмотрите, как выглядят защитные респираторы на 3 тысячи долларов
Минэнерго официально: «Газпром» не уведомлял о прекращении газовых поставок с 1 июля
Тихановская решила продолжить участие в выборах и подала первые подписи в свою поддержку
Лукашенко о запуске АЭС в Островце и желании белорусов перемещаться на элеткромобилях: «Поживем - увидим»
«17 июня будем подавать в комиссии». Претендент в кандидаты Дмитриев собрал 100 тысяч подписей
Нанес жене 50 ударов ножом, она скончалась на лестничной площадке. СК завершил расследование дела об убийстве в Калинковичах
Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую: «Как мама, как женщина я нахожусь на вашей стороне»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2020 года: больше 55 тысяч заболевших и еще 6 умерших
Под Дрибином водитель «Жигулей» не увидел в сумерках лошадиную повозку: погиб 35-летний возница
Курсы валют 16 июня: доллар подешевел, евро вырос в цене
Президентские выборы в Беларуси в 2020 году пройдут почти на 6000 избирательных участках
Видеофакт. Светлана Тихановская заявила об угрозах в ее адрес: «Страшно за детей!»
В Полоцке водитель зацепил велосипедиста и уехал: тот умер в больнице Дело скоро поступит в суд
Из-за 20-летнего бесправника в аварии в Октябрьском районе погиб его родной брат-пассажир
Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой