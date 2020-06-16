Видеофакт! Всё ради хайпа! В Гомеле подросток поджег на себе одежду и нырнул в воду

Ранее лицеист уже был привлечён к административной ответственности. Фото: belta.by

Cотрудники ИДН Центрального РОВД Гомеля составили административный протокол за мелкое хулиганство. Случай рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних

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Гомельский подросток поджег себя, после чего нырнул в реку Сож. На него был составлен протокол по статье «мелкое хулиганство», сообщили в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Милиция установила личность. Это оказался лицеист из Гомеля. Сам он сказал, что сделал это для того, чтобы прославиться.

Перед «съёмками» 17-летний лицеист закупился бензином, собрал старые вещи и пошёл на гомельский пляж. Там экстремал облачился в старьё, облил себя горючим и «зажег». Но первый раз оказался неудачным. Пламя погасло в процессе бега. Задумка осуществилась только с пятого раза. Друг парня заснял «трюк» на мобильный телефон.

Ранее лицеист уже был привлечён к административной ответственности. Он употреблял спиртные напитки в общественном месте и с ним была проведена индивидуально-профилактическая работа. Успеваемость у него удовлетворительная.

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