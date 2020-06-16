Педработники получат 0.5 оклада к отпуску

Постановление предусматривает единовременную выплату педагогам в 50% оклада с учетом педагогической нагрузки Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Пока постановление размещено только на сайте правительства и вступит в силу только после официального опубликования

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Советом министров установлен размер единовременной выплаты учителям. Выплачиваться она будет как дополнение к отпускным на оздоровление.

На официальном сайте совета министров размещено постановление №342 от 15 июня. Оно предусматривает единовременную выплату педагогам в 50% оклада с учетом педагогической нагрузки. Руководители организаций системы образования должны будут утверждать условия, порядок и размеры выплат.

Пока постановление размещено только на сайте правительства и вступит в силу только после того, как его официально опубликуют.

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