Авария в центре Минска: пьяный водитель врезался в мотоцикл и продолжил выпивать
В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 16 июня, во вторник, пьяный водитель врезался в мотоцикл в центре Минска.
«Сотрудникам удалось выяснить, что автомобиль «Лада» совершал движение по ул. Ленина и двигался в сторону ул. Интернациональной. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате, столкнулся с мотоциклом», — пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водитель автомобиля и девушка, которая находилась на мотоцикле, доставлены в больницу.
По словам очевидцев, водитель после случившегося начал употреблять алкоголь.
Сотрудникам ГАИ удалось узнать, что водитель был лишен прав, но продолжает ездить за рулем.
Детали ДТП выясняются.
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