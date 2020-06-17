Авария в центре Минска: пьяный водитель врезался в мотоцикл и продолжил выпивать

Пьяный водитель врезался в мотоцикл в центре Минска. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

И водитель, и девушка, которая находилась на мотоцикле, доставлены в больницу

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 16 июня, во вторник, пьяный водитель врезался в мотоцикл в центре Минска.

«Сотрудникам удалось выяснить, что автомобиль «Лада» совершал движение по ул. Ленина и двигался в сторону ул. Интернациональной. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате, столкнулся с мотоциклом», — пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель автомобиля и девушка, которая находилась на мотоцикле, доставлены в больницу.

По словам очевидцев, водитель после случившегося начал употреблять алкоголь.

Сотрудникам ГАИ удалось узнать, что водитель был лишен прав, но продолжает ездить за рулем.

Детали ДТП выясняются.

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