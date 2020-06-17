На аукционе в Париже ушло с молотка совместное письмо Гогена и Ван Гога за 210,6 тысяч евро

В Париже продали письмо Ван Гога и Гогена за более 210 тысяч евро. Фото: pixabay.com

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Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на аукционный дом Drouot, в Париже продали совместное письмо Гогена и Ван Гога за 210,6 тысяч евро.

Сообщается, что письмо было написано из Арля, где художники вместе работали.

Письмо было написано в ноябре 1888 года на листке в клетку. Оно адресовывалось другу Эмилю Бернару.

Речь в письме шла о создании ассоциации авангардных художников. Гоген и Ван Гог в письме также рассказывают о своих взглядах на современную живопись. И оба приходят ко мнению, что искусство и живопись проходят важный период на пути к «возрождению».

«Я, верящий в возможность гигантского возрождения искусства, родиной которого станут тропики, считаю, что мы сами окажемся лишь его посредниками», - написал в письме Ван Гог.

Его коллега Гоген согласился со сказанным и предложил совершить в путешествие в тропики.

Изначально стоимость письма оценивалась в 180 - 250 тысяч евро.