В Белгазпромбанке приостановлены некоторые операции с иностранной валютой
На сайте Белгазпромбанка сообщили, что приостановлены некоторые операции с иностранной валютой.
Среди операций:
- снятие наличных из банкоматов Белгазпромбанка, банков-партнеров и остальных банков;
- внесение наличных на счета, которые открыты в иностранной валюте, в кассах, ПСТ и инфокиосках;
- переводы в иностранной валюте и белорусских рублях, которые осуществляются между платежными картами Белгазпромбанка в инфокиосках, банкоматах, на интернет-площадках и иных сервисах;
- переводы на банковские карты Белгазпромбанка в белорусских рублях и иностранной валюте в инфокиосках, банкоматах, ПСТ, на интернет-площадках и иных сервисах;
- операции с безналичными денежными средства, осуществляемые на территории Беларуси, в том числе на белорусских интернет-сервисах, с использованием карты Белгазпромбанка.
Прочие операции с использованием платежной карты Белгазпромбанка осуществляются без изменений.
Напомним, что 11 июня, в четверг, в офисах банка прошли обыски.