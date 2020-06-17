В Белгазпромбанке приостановлены некоторые операции с иностранной валютой

В "Белгазпромбанке" приостановили выполнение некоторых операций с иностранной валютой. Фото: ftime.by

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На сайте Белгазпромбанка сообщили, что приостановлены некоторые операции с иностранной валютой.

Среди операций:

- снятие наличных из банкоматов Белгазпромбанка, банков-партнеров и остальных банков;

- внесение наличных на счета, которые открыты в иностранной валюте, в кассах, ПСТ и инфокиосках;

- переводы в иностранной валюте и белорусских рублях, которые осуществляются между платежными картами Белгазпромбанка в инфокиосках, банкоматах, на интернет-площадках и иных сервисах;

- переводы на банковские карты Белгазпромбанка в белорусских рублях и иностранной валюте в инфокиосках, банкоматах, ПСТ, на интернет-площадках и иных сервисах;

- операции с безналичными денежными средства, осуществляемые на территории Беларуси, в том числе на белорусских интернет-сервисах, с использованием карты Белгазпромбанка.

Прочие операции с использованием платежной карты Белгазпромбанка осуществляются без изменений.

Напомним, что 11 июня, в четверг, в офисах банка прошли обыски.