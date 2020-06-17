2020-06-17T09:42:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о параде Победы в Москве 24 июня: «Поедем и проведем»

Но пока не ясно, посетит ли парад в Москве Александр Лукашенко
ИННА КОРСАК
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Лукашенко рассказал о параде в Москве: "Поедем и проведем". Фото: belta.byЛукашенко рассказал о параде в Москве: "Поедем и проведем". Фото: belta.by
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В Телеграм-канале Пул Первого сообщили, что Лукашенко рассказал о параде Победы в Москве.

«Мы поедем и проведем. В Беларуси провели парад 9 мая, а Россия еще не провела. Надо проводить», - подчеркнул президент.

Лукашенко также отметил, что ситуация с коронавирусом остается очень тяжелой и добавил, «чтобы к нам это не вернулось, но не вернется, потому что мы не закрылись».

О том, поедет ли сам Лукашенко на парад Победы в Москву 24 июня, пока неизвестно. Но ранее стало известно, что на парад точно поедет Министр обороны Виктор Хренин.

Напомним, что вчера Лукашенко посещал Гродненскую область с рабочей поездкой.

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