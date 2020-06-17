Лукашенко о параде Победы в Москве 24 июня: «Поедем и проведем»
В Телеграм-канале Пул Первого сообщили, что Лукашенко рассказал о параде Победы в Москве.
«Мы поедем и проведем. В Беларуси провели парад 9 мая, а Россия еще не провела. Надо проводить», - подчеркнул президент.
Лукашенко также отметил, что ситуация с коронавирусом остается очень тяжелой и добавил, «чтобы к нам это не вернулось, но не вернется, потому что мы не закрылись».
О том, поедет ли сам Лукашенко на парад Победы в Москву 24 июня, пока неизвестно. Но ранее стало известно, что на парад точно поедет Министр обороны Виктор Хренин.
Напомним, что вчера Лукашенко посещал Гродненскую область с рабочей поездкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лукашенко видит перспективы для экономического развития страны: «Нужно только побыстрее выйти из этой пандемии»
Президент совершает рабочую поездку в Гродно (подробности).
Лукашенко про борьбу с коронавирусом: «Дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 миллионов»
Президент отметил, что белорусским опытом заинтересовались в мире (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»