2020-06-17T09:27:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Канопацкая сравнила Бабарико с брутальным оленем с ветвистыми рогами

И заявила о том, что первые 35 тысяч подписей в ее поддержку как потенциального кандидата в президенты уже повезли сдавать
Ольга ИВАШЕНКО
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Канопацкая сравнила Бабарико с брутальным оленем с ветвистыми рогами.Канопацкая сравнила Бабарико с брутальным оленем с ветвистыми рогами.
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Бывшая депутат Анна Канопацкая, а ныне потенциальный кандидаты на пост в президенты, сначала заявила на своей странице в Facebook о том, что уже собрала свыше 110 тыс. подписей в свою поддержку, а затем очень эмоционально высказалась о Викторе Бабарико: «Мне хватает. Я не брутальный олень, который потрясает россыпью сотен тысяч подписей на ветвистых рогах, пытаясь запугать ими еще более матерого». На этом Канопацкая не остановилась и добавила: «Дадим отпор гибридной ползучей агрессии реакционных сил соседнего государства».

Также Канопацкая заявила, что «под личиной «милого барина» белорусам пытаются навязать газпромовского ставленника, и для этого обманом, деньгами, хитростью и современными технологиями затащили в грязные политические игры часть мелкобуржуазной и креативной прослойки активного населения нашей страны».

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